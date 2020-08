Brasile-Libano: parte in serata missione umanitaria guidata da ex presidente Temer (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro aveva designato Temer nel corso di una videoconferenza sul Libano organizzata il 9 agosto dal presidente della Francia, Emmanuel Macron. "Stiamo concordando con il governo libanese l'invio di una equipe tecnica multidisciplinare per collaborare nella realizzazione della perizia sull'esplosione. Ho designato come inviato speciale e capo della missione il signor Michel Temer, figlio di libanesi ed ex presidente del Brasile", ha detto Bolsonaro. Temer, figlio di libanesi, aveva fatto sapere di essere onorato dell'invito e di essere pronto a partire. Nel paese amazzonico vive la più grande comunità di libanesi all'estero, come ricordava lo stesso presidente: "Dieci milioni di brasiliani di origini libanesi formano una comunità attiva, dinamica e partecipativa che rende un contributo al nostro paese che non ha prezzo. Per questo, tutto ciò che interessa il Libano ci tocca come se fosse la nostra stessa casa e la nostra stessa patria". La comunità, ha segnalato Bolsonaro, ha messo a disposizione medicinali e risorse della salute che verrà trasportato presto con un aereo della Forza aerea brasiliana con medicinale e risorse di base della salute. (segue) (Brb)