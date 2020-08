Brasile-Libano: parte in serata missione umanitaria guidata da ex presidente Temer (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per poter uscire dal paese, Temer ha dovuto attendere una autorizzazione della giustizia. L'ex presidente, indagato per associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio di denaro nell'ambito dell'inchiesta Lava Jato, è stato arrestato e sottoposto a custodia cautelare in carcere per due volte. In entrambi i casi la carcerazione è stata sostituita con misure cautelari più lievi che prevedevano comunque il divieto di espatrio. Per questo motivo per lasciare il paese ha dovuto presentare una richiesta alla giustizia, concessa in settimana dal giudice del tribunale federale di Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. La missione dovrebbe durare fino al 15, ma le autorità hanno stabilito che, se necessario la permanenza potrà essere prolungata. (Brb)