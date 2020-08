Raggi: Penna (M5s), sostenere sindaca su Rousseau contro malaffare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani tutti gli iscritti a Rousseau "saranno chiamati ad esprimere il loro parere". Lo scrive su facebook il consigliere comunaloe M5S Carola Penna. "Dalle ore 12 e fino alle ore 12 di venerdì 14 agosto 2020, si voterà a livello nazionale su due quesiti, uno di questi sarà relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali. Sarà una grande opportunità per la città di Roma, per portare avanti e proseguire nella lotta contro il malaffare che ha attanagliato la Capitale per anni. Per farlo sarà importante continuare a sostenere la persona che più di tutti ci ha messo la faccia: Virginia Raggi". (Com)