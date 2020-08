Bolivia: elezioni generali, sindacati respingono data fissata da Tribunale supremo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato degli operai della Bolivia (Central obrera boliviana - Cob) ha ribadito oggi il suo rifiuto al rinvio delle elezioni generali fissate dal Tribunale supremo elettorale (Tse) il prossimo 18 ottobre e punta adesso ad imporre come data l'11 ottobre. Lo ha affermato il segretario del sindacato, Juan Carlos Huarachi, in una conferenza stampa dove ha dato 24 ore di tempo al Tse ed al parlamento per ratificare questa proposta. "Siamo disposti a dialogare su questa base, l'11 ottobre è la data definitiva", ha dichiarato il segretario della Cob. L'accettazione di questa proposta è la condizione fissata per la smobilitazione dei picchetti e delle barricate di protesta che il sindacato insieme alle organizzazioni sociali affini al Movimiento al Socialismo (Mas), il partito dell'ex presidente Evo Morales, stanno sostenendo da oltre una settimana in tutto il paese. "Ci sediamo a negoziare e una volta raggiunto un accordo leviamo immediatamente le barricate", ha concluso Huarachi. (segue) (Brb)