Bolivia: elezioni generali, sindacati respingono data fissata da Tribunale supremo elettorale (3)

- Le proteste nel paese sono state scatenate dalla decisione del Tse di rinviare ulteriormente al 18 ottobre la data delle elezioni generali nel contesto dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia del nuovo coronavirus. La proroga degli scrutini fissati inizialmente per il 6 settembre ha determinato la reazione delle organizzazioni sociali e dei sindacati affini al Mas, che denunciano un piano del governo ad interim per mantenersi al potere. Il governo per parte sua accusa Morales e i leader del sindacato di "terrorismo" e "genocidio", per aver impedito con i picchetti l'approvvigionamento agli ospedali di medicinali e apparecchiature nel contesto dell'emergenza sanitaria. A fronte del pericolo di una escalation della violenza nel paese, l'ex presidente Morales si è pronunciato in modo deciso a favore di un accordo per fissare le elezioni ad ottobre attraverso una legge inderogabile e sotto la supervisione delle Nazioni Unite. (Brb)