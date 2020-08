Brasile-Libano: parte in serata missione umanitaria guidata da ex presidente Temer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono convinto che saremo molto ben accolti e che tutti in Libano desiderino che il Brasile possa esercitare non solo questa funzione umanitaria ma, visti i legami tradizionali tra i due Paesi, anche quella di aiutare a risolvere i conflitti politici, con l'autorizzazione delle autorità libanesi", ha dichiarato Temer. Il viaggio dovrebbe durare circa 30 ore. Saranno due gli aerei dell'aeronautica militare brasiliana (Fab) che viaggeranno verso Beirut, uno trasporterà i passeggeri, l'altro trasporterà sei tonnellate di cibo, medicine e forniture ospedaliere, inclusi corticosteroidi, antibiotici, oltre che 100.000 maschere chirurgiche e respiratori meccanici. Gli aerei effettueranno tre scali tecnici, il primo in patria a Fortaleza (Cearà), il secondo, a Ilha do Sal, in Africa, il terzo a Valencia, in Spagna, da dove partirà per Beirut. (segue) (Brb)