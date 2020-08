Sud Sudan: scontri fra militari e civili, bilancio sale a 128 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 128 morti il bilancio degli scontri scoppiati tra civili e militari nello stato di Warrap, nel centro del Sud Sudan. Lo ha confermato il portavoce dell'esercito, Lul Ruai Koang, affermando che le violenze sono scoppiate durante un'esercitazione per il disarmo, e che fra le vittime 46 erano agenti della sicurezza e 82 civili. Ieri il governatore della contea di Tonj East Makuei Mabior aveva sostenuto che le violenze hanno avuto inizio nel mercato di Romic dopo che un soldato ha ordinato ad un ragazzo di togliersi dalla testa un panno rosso, comunemente indossato dai ragazzi che lavorano nei campi di bestiame. “È iniziata una piccola rissa. I passanti si sono precipitati e li hanno convinti a fermarsi e a consegnare i giovani alla polizia, ma subito dopo i militari hanno impugnato le armi e hanno iniziato a sparare, uccidendo i giovani e altri civili nel mercato", ha detto Mabior citato dai media locali. Il portavoce dell'esercito Koang ha contestato questa versione dei fatti, dicendo che gli scontri hanno coinvolto in realtà giovani di gruppi armati che hanno attaccato un posto di polizia nel tentativo di liberare detenuti loro parenti. "La notte dell'8 agosto, questi civili armati comunemente noti come Gelweng si sono mobilitati in gran numero e al mattino hanno attaccato la nostra posizione difensiva a Romic: quello è stato l'inizio dei combattimenti", ha detto Koang. (Res)