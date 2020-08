Economia: Viminale, quota Fondo unico giustizia destinata a contrasto abusivismo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per il 2020, una quota delle risorse del Fondo unico giustizia assegnate al ministero dell’Interno è stata destinata alla realizzazione di iniziative di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione in comuni che si affacciano sui dieci maggiori laghi italiani. Lo riferisce il Viminale. Si tratta di 500 mila euro che sono stati riservati alle iniziative di venticinque enti locali con una popolazione non inferiore a quattromila abitanti e che comunque non devono essere capoluogo di provincia e aver beneficiato di risorse per analoghe iniziative. Ciascun comune potrà disporre di 20 mila euro. (Com)