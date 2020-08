Raggi: De Primo (Fd'I), ricandidatura è nostra grande opportunità per vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricandidatura della Raggi "oltre a suscitare un misto tra ilarità e incredulità nella Capitale ha avuto l'effetto di imprimere un'accelerazione al dibattito sulle prossime elezioni della primavera 2021". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. "Il fallimento della Raggi è talmente evidente che non sarà votata nemmeno da tutti i suoi consiglieri. La sinistra in ogni caso è palesemente spiazzata dalla concorrenza con la stessa Raggi, che ormai agisce nello stesso campo. Il centrodestra ha dunque una grande opportunità per vincere questa sfida e rilanciare un grande progetto per il rilancio della Capitale e del suo ruolo. Fdi forte delle tante proposte presentate in questi anni di opposizione dura ma sempre propositiva è pronta ad impegnarsi in questo progetto. La priorità è restituire ai romani ottimismo e fiducia, Roma può essere ben governata e noi siamo pronti a farlo".(Com)