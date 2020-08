Coronavirus: Baldassarre (Lega), migranti a Rocca di Papa situazione rischia di degenerare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione a Rocca di Papa "rischia di degenerare e la fuga di oggi di alcuni migranti in quarantena dal centro di accoglienza, ne è la più cruda testimonianza". Lo scrive in una nota l'eurodeputata della Lega, Simona Baldassarre, membro della Commissione Sanità. "Occorre prendere misure drastiche e occorre prenderle adesso. L'immigrazione incontrollata consentita dalla sinistra - prosegue - che ha portato nel mese di luglio al record assoluto di sbarchi, e il conseguente ricollocamento degli stranieri in strutture più o meno attrezzate in giro per l'Italia, crea una sensazione di disagio profondo nella cittadinanza, costretta per mesi ai sacrifici del lockdown, per poi vedere ignoti personaggi accolti sul territorio, magari positivi al Covid, ignorare le più comuni regole di civiltà e sanità pubblica. Lamorgese chiuda i porti con effetto immediato e Zingaretti, dal canto suo, trasferisca i migranti del Lazio in strutture sicure da dove non è più possibile fuggire. Dopo tanta fatica, occorre massimizzare ogni sforzo per evitare nuovi focolai. I cittadini italiani - conclude Baldassarre - davvero non se lo meritano". (Com)