Roma: Zaghis (Ama), critiche pretestuose a piano strategico di valorizzazione risorse

"Ama S.p.A. è fortemente impegnata in una articolata opera di riorganizzazione del capitale umano aziendale a cui si accompagna il nuovo piano di assunzioni recentemente approvato da Roma Capitale dopo ben 7 anni di blocco del turn over". Lo comunica in una nota Ama Spa in replica a quanto sostenuto oggi da alcuni esponenti sindacali e riportato dai media. "La continuità e il rilancio dell'azienda - si legge nella nota - passano anche attraverso la valorizzazione, meritocratica e trasparente, delle risorse interne in modo da responsabilizzare quelle professionalità che guidano settori strategici e nevralgici all'interno dell'organigramma. Ciò è avvenuto nei mesi scorsi, con alcune figure apicali, e prosegue oggi con i responsabili delle aree operative territoriali che rappresentano la front-line nell'organizzazione dei servizi nei vari quadranti cittadini. Va specificato che si tratta di emolumenti non elargiti 'ad personam' ma strettamente connessi alle posizioni organizzative ricoperte che prevedono l'assunzione di responsabilità legate a rilevanti deleghe di funzione, nonché incarichi di gestione e controllo delle attività di raccolta rifiuti, pulizia e decoro, comprese quelle effettuate da prestatori esterni".