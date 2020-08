Referendum: M5s, anche per Consulta election day legittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale ha "dichiarato inammissibili i quattro ricorsi riguardanti il taglio dei parlamentari e il relativo Referendum costituzionale e le elezioni regionali del 20 e 21 settembre, il cosiddetto election day". Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle della commissione Affari costituzionali della Camera. "Anche per la Consulta quindi - spiegano - non ci sarebbe il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in merito a queste votazioni. Ricordiamo che la scelta di accorpare queste tornate elettorali nelle date del 20 e del 21 settembre, è il frutto di una scelta fatta ad esclusivo interesse della salute pubblica. Evitando così ai cittadini di dover ritornare alle urne in più occasioni. Dopo questa ennesima conferma siamo convinti che questa sia la scelta migliore, per evitare di andare a votare nella stagione estiva, senza però rischiare di prolungarsi ulteriormente ad inverno inoltrato, considerato che si tratta della stagione più a rischio per quanto riguarda i contagi. Ora continuiamo a lavorare per la riforma della legge elettorale, che insieme al taglio dei parlamentari potrà garantire finalmente l'effettiva rappresentanza indicata dai cittadini al momento del voto", concludono. (com)