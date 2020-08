Libano: Sibilia (M5s), rientra nostro team Vigili del fuoco, sono Italia migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre i nostri eroici Vigili del fuoco sono ancora in viaggio per rientrare in Italia, voglio salutare e ringraziare pubblicamente il team di esperti del nucleo Ncbr partiti per il Libano a poche ore dalla tremenda strage causata dalle esplosioni al porto di Beirut. Così in una nota il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. “Un gruppo altamente specializzato, capeggiato dalla dottoressa Fiore, ingegnere del corpo, che ha lavorato con le squadre di colleghi del posto per verifiche sugli immobili danneggiati e sul fronte del rischio chimico, portando tra quelle persone colpite da una vera e propria catastrofe la professionalità e l'abbraccio dell'Italia migliore”, ha detto. Non appena atterreranno in tarda serata, ha aggiunto, sentirò personalmente al telefono l'ingegner Stefania Fiore per “congratularmi attraverso lei con tutto il team e dar loro il bentornati a casa da parte e in rappresentanza di tutti noi che ne abbiamo seguito le gesta, in supporto e in soccorso degli amici libanesi". (Com)