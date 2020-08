Libano: governo del Mozambico respinge "ogni responsabilità" in esplosione carico di nitrato di ammonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Mozambico non è responsabile dell'esplosione del carico di nitrato di ammonio avvenuta nel porto di Beirut, in Libano, e che ha provocato secondo il bilancio attuale 171 vittime, oltre 6.500 feriti e quasi 300 mila sfollati. Lo ha dichiarato il portavoce del governo di Maputo, Filimao Suaze, parlando ai giornalisti a margine del Consiglio di difesa tenuto ieri sera nella capitale mozambicana. "La questione che deve essere risolta non è quella del nitrato di ammonio in quanto tale, ma del processo di stoccaggio (nel porto di Beirut) e del motivo per cui questo è durato così a lungo", ha dichiarato Suaze, garantendo che "il modo in cui lavorano le autorità portuali del Mozambico e le società legate al settore degli esplosivi (...) è assolutamente conforme alle normative vigenti". Per il portavoce, "non spetta a queste società spiegare perché la nave sia stata trattenuta nel porto di Beirut e perché sia avvenuta l'esplosione". Quella di Suaze è la prima dichiarazione ufficiale rilasciata dal governo del Mozambico, paese di destinazione del carico successivamente esploso a Beirut, dalla duplice esplosione dello scorso 4 agosto. La compagnia privata mozambicana Fabrica de Explosivos de Mocambique (Fem) ha dichiarato di aver ordinato nel 2013 un carico di nitrato di ammonio dalla compagnia Savaro, che ha base in Georgia, ma di non averlo mai ricevuto. (Res)