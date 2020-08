© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vota si per Virginia. Io sostengo Virginia Raggi e voterò si. Dalle ore 12 di giovedì 13 agosto 2020 alle ore 12 di venerdì 14 agosto 2020, si voterà per consentire la ricandidatura della nostra sindaca. Daje votiamo tutti per Raggi2021 - 2026". Lo scrive su Twitter la consigliere capitolina del M5s Teresa Zotta. (Com)