Difesa: Ungheria firma dichiarazione d'intenti per acquisto sistema missilistico dagli Usa

- L'ambasciatore statunitense a Budapest David Cornstein ha incontrato oggi il ministro della Difesa ungherese Tibor Benko, in occasione della cerimonia per annunciare la firma della dichiarazione d'intenti "sull'acquisto militare più grande di sempre" per l'Ungheria dagli Stati Uniti. E' quanto riferisce una nota dell'ambasciata Usa a Budapest, secondo cui in questo modo l'Ungheria modernizzerà e aggiornerà i suoi sistemi di difesa aerea e permetterà "il suo allontanamento dall'attuale logica del sistema sovietico". "Questo acquisto fornirà un sistema di difesa aerea provato e tra i migliori al mondo che contribuirà alla sicurezza dell'Ungheria e della Nato", si legge nella nota. La dichiarazione d'intenti siglata oggi per l'acquisto del sistema di difesa missilistica dagli Usa ha un valore di circa 1 miliardo di euro. Il sistema che acquisterà Budapest è prodotto dalla società statunitense Raytheon Technologies.(Vap)