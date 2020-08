Roma: ancora incendi su via Aurelia, sul posto vigili del fuoco e polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo pomeriggio di oggi si sono riaccesi alcuni focolai nella zona duramente colpita dagli incendi di ieri, nei pressi del km 12,500 dell via Aurelia. I roghi al momento non stanno creando problemi alla viabilità in quanto riguardano aree collinari più interne e non adiacenti alle strade e fino ad ora non si sono rese necessarie chiusure delle vie circostanti. L'intera area è monitorata costantemente dalle pattuglie della polizia locale del Gruppo Aurelio, impegnate anche a fornire ausilio ai vigili del fuoco. (Rer)