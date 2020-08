Cooperazione: Libano, Italia dona 726 mila euro a Croce rossa libanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il governo italiano, tramite l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), ha donato 726 mila euro alla Croce rossa libanese. Lo riferisce un comunicato stampa dell’ambasciata d’Italia a Beirut. La Croce rossa libanese è l’ente responsabile del trasporto dei casi Covid-19 ed è uno dei principali attori sul campo che fornisce cure mediche d’emergenza e si occupa della gestione dei disastri dopo l’esplosione nel porto di Beirut. L’obiettivo della donazione è contribuire alla risposta alla pandemia di Covid-19 e alle esplosioni a Beirut, sostenendo la capacità della Croce rossa libanese di fornire cure mediche d’emergenza. Questo contributo aiuterà a mobilitare le ambulanze e le squadre necessarie, visto l'elevato numero di feriti dopo l'esplosione, pur mantenendo la risposta all'emergenza Covid-19, che di recente è aumentata notevolmente. Il sostegno andrà in particolare al trasporto in ambulanza di casi di Covid-19 confermati e sospetti e ai test Pcr. Inoltre, la donazione contribuirà alla riabilitazione dei centri danneggiati nel settore dei servizi trasfusionali al fine di far fronte all'elevata domanda di sangue e continuare le loro operazioni ordinarie, compresa la consegna di emocomponenti, il rifornimento di scorte di emergenza per garantire la sostenibilità e i servizi forniti alla popolazione colpita. La direttrice dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo a Beirut, Donatella Procesi, ha sottolineato che "l'Italia sostiene la Croce rossa libanese nei suoi sforzi per combattere la pandemia Covid-19 e salvare la vita delle persone in seguito all'esplosione di Beirut. È stato possibile in pochi giorni concedere una donazione a uno dei principali attori operanti sul campo".(Com)