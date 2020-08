Mali: Hrw denuncia abusi forze di sicurezza in repressione proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del Mali hanno usato una "forza eccessiva" per reprimere le proteste organizzate dall'opposizione contro il governo del presidente Ibrahim Boubacar Keita a luglio scorso. Lo ha denunciato l'ong Human Rights Watch (Hrw) in un comunicato pubblicato oggi, sottolineando che nei disordini del mese scorso nella capitale Bamako almeno 14 persone sono state uccise ed oltre 300 sono rimaste ferite tra manifestanti, passanti e membri delle forze di sicurezza. Per l'ong, i leader della coalizione dei partiti di opposizione dovrebbero adottare "misure concrete" per prevenire "ulteriori violenze" da parte dei loro sostenitori. "La recente violenza nella capitale ha lasciato dietro di sé uno spaventoso seguito di morti e feriti", ha detto Corinne Dufka, direttrice di Human Rights Watch nel Sahel. “L'uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza ha chiaramente contribuito a questo pesante tributo. Per evitare la perdita di altre vite", ha proseguito Dufka, è necessario "garantire che le proteste violente siano represse con un uso minimo della forza", e che i partiti politici spingano i loro membri alla moderazione. (segue) (Res)