Mali: Hrw denuncia abusi forze di sicurezza in repressione proteste (2)

- L'attuale crisi politica è stata innescata da una sentenza della Corte costituzionale che in aprile ha conferito al partito al governo una maggioranza parlamentare, nonché da un elevato tasso di disoccupazione e dalla continua instabilità nel Mali settentrionale e centrale. A giugno, la decisione della Corte costituzionale di annullare i risultati delle elezioni legislative di marzo-aprile per circa 30 esponenti politici successivamente sostituiti, ha riacceso il dissenso. La protesta è guidata dal Movimento 5 giugno – Raggruppamento delle forze patriottiche (M5-Rfp), un’eterogenea coalizione di leader religiosi e politici e di attivisti della società civile. Il leader dell’alleanza e deputato, Soumaila Cissé, è stato rapito lo scorso marzo ed è ancora tenuto in ostaggio da presunti jihadisti. Ieri i manifestanti sono tornati a chiederne la liberazione. Sempre ieri la delegazione di mediatori della Cedeao ha chiesto all'opposizione di sospendere le manifestazioni contro il governo ed aprire ad un dialogo costruttivo per garantire al paese un'uscita dalla crisi politica in cui versa. (Res)