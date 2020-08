Ostia: Zaghis (Ama), cassonetti bruciati sono atti gravemente dannosi ad ambiente e salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono atti gravemente dannosi per l’ambiente e per la salute delle persone". Così, in una nota l’Amministratore Unico di Ama, Stefano Zaghis, commenta gli episodi dei roghi di cassonetti e in particolare l'ultimo avvenuto in via Romagnoli a Ostia - "Dopo il periodo coinciso con il lockdown per l’emergenza coronavirus, in cui questo fenomeno era praticamente scomparso con appena 6 contenitori complessivamente incendiati, con l’avvio della fase 2 purtroppo sulle strade della città di Roma sono progressivamente ricomparsi anche i piromani con oltre 80 cassonetti vandalizzati e bruciati. Al danno ambientale e alle inevitabili ripercussioni sul servizio si somma l’aggravio economico che ricade inevitabilmente su tutta la collettività. Ringrazio sia i Vigili del Fuoco che tutte le Forze di Polizia che sono immediatamente intervenute sul posto”.(Com)