Referendum: Brescia (M5s), prima sonora vittoria del fronte del si

- Con i quattro giudizi di inammissibilità dichiarati oggi dalla Consulta registriamo la prima sonora vittoria del fronte del si al referendum sul taglio dei parlamentari. Così in una nota Giuseppe Brescia (M5s), presidente della commissione Affari costituzionali della Camera. “Fallisce l'affondo dei sostenitori del no contro l'election day, una scelta che abbiamo voluto nell'interesse dei cittadini, per ragioni sia economiche che sanitarie: ora può continuare la nostra campagna per il sì a una riforma epocale che renderà la politica più credibile e il Parlamento più efficiente", ha detto. (Com)