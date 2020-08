Strage Stazzema: Meloni, ferita aggravata da archiviazione indagini su imputati delle SS

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ricorrono 76 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, una data che ha lasciato un tragico segno nella storia d'Italia. Così in una nota la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Ma ciò che fa altrettanto male è il fatto che nessuno ricordi che nel 2012 la Procura di Stoccarda archiviò le indagini su quell'eccidio che vedeva imputati come responsabili 11 ufficiali delle SS, di cui nove ancora in vita, senza che da parte dell'allora governo italiano si sia alzata una sola voce di protesta", ha detto. (Com)