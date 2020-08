Raggi: Celli (Civica), lontanissimi da esperienza sindaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la consigliera Svetlana Celli, capogruppo della Lista Civica RTR un fantasma si aggirerebbe per Roma. "È il Raggi bis, che rischia di diventare il tormentone dell'estate 2020, nella sua accezione negativa". Nella nota Celli sostiene che quella della ricandidatura della Raggi "è un'ipotesi nella quale come lista civica non ci rispecchiamo affatto e dalla quale siamo lontanissimi. Sono altre le priorità per Roma e i romani in questa torrida estate, dopo quattro anni di immobilismo e litigiosità di questa Amministrazione. Di fronte al totale fallimento dell'esperienza populista è necessaria per Roma un'alternativa politica aperta alle forze civiche, democratiche e progressiste, che si identificano nel centrosinistra e hanno le loro radici nei territori. Perché è dai territori che bisogna ripartire, ascoltando e poi costruendo risposte ai bisogni. Serve ricucire un tessuto sociale sfibrato, rafforzare il senso di comunità e rilanciare l'economia della città. Troppe le cose lasciate in sospeso o trattate con superficialità da questa Amministrazione, dal tema dei rifiuti e dell'ambiente, dall'urbanistica ai trasporti, alla cultura e allo sport, dal commercio al turismo: argomenti indispensabili per dare risposte e certezze sul futuro di Roma". (Com)