- E’ fissata per le 12 di venerdì 14 agosto l'audizione informale, in videoconferenza, del professor Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), sulle modalità di richiesta e liquidazione del bonus in favore dei lavoratori autonomi, sulle categorie di destinatari di tale bonus nonché sulle relative attività di monitoraggio, vigilanza e controllo da parte dell'Inps.(Rin)