Libano: Aoun, stima danni esplosione Beirut supera i 15 miliardi di dollari

- La stima dei danni provocati dalla duplice esplosione avvenuta nel porto di Beirut lo scorso 4 agosto supera i 15 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il presidente libanese, Michel Aoun, in occasione di un colloquio telefonico con il re di Spagna, Felipe VI, secondo quanto riferisce la presidenza su Twitter. Il sovrano spagnolo ha offerto la disponibilità per fornire qualsiasi ulteriore aiuto volto a cancellare le tracce dell’esplosione. Nel corso della giornata, Aoun ha incontrato il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas. Quest’ultimo ha annunciato che la società tedesca Siemens fornirà due generatori di corrente da 80 megawatt per fornire elettricità gratuitamente per un anno a circa 65 mila persone.(Res)