Brasile: governatore stato di San Paolo annuncia di essere positivo a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello stato brasiliano di San Paolo, Joao Doria, ha dichiarato di essere risultato positivo al test per la Covid-19. "Ho appena ricevuto i risultati del sesto test per la Covid-19 cui mi sono sottoposto e questo, purtroppo, è stato positivo. Ho il coronavirus", ha detto il governatore in un video pubblicato sul suo profilo Twitter. "Sono assolutamente asintomatico e mi sento bene. Ora vado a casa dove resterò in isolamento seguendo il protocollo medico, con la supervisione del dottor David Uip, infettologo e membro del comitato sanitario dello stato di San Paolo. Da lì, continuerò a coordinare i settori del governo di San Paolo, attraverso Zoom, tramite cellulare, o in videoconferenza", ha riferito Doria. Doria, È l'undicesimo governatore su 27 a risultare positivo alla malattia dall'inizio della crisi. Prima di lui erano stati contaminati i governatori dello stato di Alagoas, Renan Filho, Espirito Santo, Renato Casagrande, Mato Grosso, Mauro Mendes, Pará, Helder Barbalho, Pernambuco, Paulo Camara, Rio de Janeiro, Wilson Witzel, Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Roraima, Antonio Denarium, Santa Catarina, Carlos Moises e Sergipe, Belivaldo Chagas. (segue) (Brb)