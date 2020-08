Migranti: Regno Unito, Aeronautica impiega velivolo per controllare flussi lungo Canale della Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica britannica ha inviato un aereo da pattugliamento per sorvolare il Canale della Manica al fine di controllare i flussi migratori sulle imbarcazioni che dalla Francia tentano di raggiungere il Regno Unito. "Il velivolo traccerà le barche e passerà le informazioni alla Guardia di frontiera che poi prenderà le azioni appropriate", si legge in un comunicato del ministero della Difesa di Londra. Secondo quanto precisato, il velivolo impiegato oggi sostituisce quello precedentemente dispiegato per le stesse operazioni nei giorni scorsi nella Manica. Secondo quanto dichiarato ieri dal ministro per l'Immigrazione britannico, Chris Philp, in visita a Parigi, il Regno Unito e la Francia stanno lavorando a nuove proposte per impedire ai migranti di attraversare la Manica. Philp ha aggiunto che il Regno Unito è pronto a sostenere finanziariamente il piano ma che al momento è troppo presto per prendere degli impegni. Quest'anno più di 4 mila persone hanno attraversato con successo la Manica su piccole imbarcazioni. (segue) (Rel)