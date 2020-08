Migranti: Regno Unito, Aeronautica impiega velivolo per controllare flussi lungo Canale della Manica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Al termine dei colloqui, Philp ha detto che il Regno Unito e la Francia hanno espresso un "impegno condiviso" per rendere "impraticabile" l'attraversamento della Manica e che il nuovo comandante incaricato di monitorare le attività clandestine lungo la Manica, Dan O'Mahoney, terrà ulteriori colloqui in Francia la prossima settimana. Secondo Philp, le autorità francesi hanno intercettato oltre mille persone che tentavano di attraversare illegalmente il canale quest'anno, ma il numero di coloro che hanno compiuto il viaggio è stato "completamente inaccettabile". Per questo, secondo il ministro britannico, serve un nuovo "piano d'azione globale" volto a garantire che i migranti "non abbiano alcun motivo per recarsi in Francia in primo luogo". Philp ha detto che il Regno Unito e la Francia "lavoreranno nei prossimi giorni per realizzare questo piano" Il ministro dell'Interno, Pitri Patel, ha ribadito che l'obiettivo di Londra è rendere la rotta migratoria via mare tra Francia e Regno Unito "impercorribile" e ha nominato Dan O'Mahoney, un ex militare della Marina britannica, come nuovo comandante contro l'immigrazione illegale nel Canale della Manica. Secondo Patel, O'Mahoney è "urgentemente incaricato di valutare azioni più dure in Francia". Il comandante O'Mahoney ha dichiarato di voler porre fine "all'orribile crimine" del traffico di persone lungo il Canale della Manica.