Sondrio: auto travolta da frana a Chiesa Valmalenco, 3 morti

- Una donna, un uomo e una bambina sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è stata travolta da una frana in località Chaireggia del comune di Chiesa Valmalenco, in provincia Sondrio. Lo riferisce in una nota l'Areu. È in condizioni critiche un altro bambino di 5 anni, anche lui a bordo dello stesso mezzo, che è stato trasportato in codice rosso in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nella frana, causata da un'ondata di maltempo, sono rimaste coinvolte altre persone. "Non è ancora noto se ci sono altre persone sotto la frana", si legge nella nota dell'Agenzia regionale emergenza urgenza.(com)