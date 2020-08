Coronavirus: Solinas, su test rapidi i fatti ci danno ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I test rapidi per coloro che arrivano in Italia dalle aree più a rischio? "La linea da me indicata mesi fa era quella giusta, e avrebbe permesso di coniugare il riavvio delle attività turistiche con una maggiore sicurezza sanitaria, che di per sé avrebbe dato della Sardegna l'immagine internazionale di un luogo ideale per trascorrere le vacanze". Interviene polemicamente il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, sulla proposta di misure di controllo più stringenti per chi arriva da paesi a rischio, alla luce dell'aumento dei casi di contagio da coronavirus riscontrati tra coloro che tornano da alcune zone europee ed extraeuropee. (segue) (Mig)