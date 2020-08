Coronavirus: Solinas, su test rapidi i fatti ci danno ragione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono oggi le stesse Regioni - sottolinea il governatore sardo - a sollecitare il governo all'adozione di un protocollo nazionale o, possibilmente, europeo, mentre e' univoca l'indicazione dei massimi esperti per evitare che siano imbarcate su navi o aerei persone che non siano state sottoposte a tampone e non siano risultate negative. Tutto questo - conclude Solinas - conferma che la linea da me indicata mesi fa era quella giusta, e avrebbe permesso di coniugare il riavvio delle attività turistiche con una maggiore sicurezza sanitaria, che di per sé avrebbe dato della Sardegna l'immagine internazionale di un luogo ideale per trascorrere le vacanze. L'obbligo del controllo preventivo nella fase di avvio della stagione estiva avrebbe inoltre dato modo alle strutture sanitarie di adeguarsi gradualmente alle nuove esigenze e a sopperire a qualunque necessità emersa nella fase di riavvio". (Mig)