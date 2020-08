Roma: Zaghis (Ama), critiche pretestuose a piano strategico di valorizzazione risorse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sinceramente stupito di questi continui attacchi da parte di alcuni esponenti sindacali che, a fronte di un piano strategico di valorizzazione delle risorse aziendali, parlano in modo pretestuoso e ben poco argomentato di manovre occulte e operazioni nell’ombra". Sottolinea l’Amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis nella nota – Tutta la comunità aziendale sta portando avanti un lavoro straordinario volto a rilanciare quel grande patrimonio della città e di tutti i romani rappresentato da AMA. Proprio in quest’ottica è fondamentale assicurare la valorizzazione delle professionalità strategiche anche in ragione del fatto che, per anni, molti manager in uscita non sono mai stati rimpiazzati con risorse fresche”. (Rer)