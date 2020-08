Usa: sondaggio “Cnbc”, Biden in vantaggio su Trump in 5 Stati in bilico su 6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato in pectore del Partito democratico per la presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è in vantaggio sull’attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, in cinque Stati “in bilico” su sei. Lo rivela un nuovo sondaggio condotto da “Cnbc” e Change Research. Secondo i risultati, Biden è in vantaggio di sei punti in Florida, dove incontrerebbe il favore del 50 per cento degli elettori contro il 44 di Trump; di cinque punti in Michigan (48 a 43 per cento); di quattro punti in Pennsylvania e in Wisconsin (rispettivamente, 48 a 44 punti e 47 a 43 punti). Sembra poi essere sul filo del rasoio il vantaggio dell’ex vice di Barack Obama in Arizona (45 a 44 punti). Trump risulta invece in leggero vantaggio nella Carolina del Nord, dove raccoglierebbe i voti del 48 per cento degli elettori contro il 47 dello sfidante. A livello nazionale, secondo il sondaggio Biden avrebbe un vantaggio di sei punti su Trump. (segue) (Nys)