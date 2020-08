Usa: sondaggio “Cnbc”, Biden in vantaggio su Trump in 5 Stati in bilico su 6 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rilevazione mostra anche che gli elettori hanno reagito negativamente all’operato di Trump alla Casa Bianca, in particola rispetto alla gestione dell’emergenza coronavirus. Il 46 per cento degli elettori afferma di approvare l’operato di Trump e solo il 44 per cento giudica positivamente la risposta della sua amministrazione alla pandemia. Si tratta dell’ultimo di una serie di sondaggi che mostrano Biden in vantaggio su Trump in Stati che l’attuale presidente riuscì invece a conquistare nel 2016, ad alimentare le preoccupazioni del team elettorale del capo della Casa Bianca in vista del voto del 3 novembre prossimo. Il sondaggio di “Cnbc” e Change Research è stato condotto tra il 7 e il 9 agosto scorsi in Florida, Arizona, Michigan, Pennsylvania, Carolina del Nord e Wisconsin su un totale di 2.701 elettori. Un altro sondaggio pubblicato oggi, Real Clear Politics, sostiene che Biden è in vantaggio su Trump di 6,9 punti a livello nazionale. (Nys)