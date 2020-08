Iraq-Turchia: Baghdad invia rinforzi ai confini dopo attacco drone turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le guardie di confine dell’Iraq hanno inviato oggi rinforzi e armi medie e pesanti da dispiegare al confine con la Turchia, in seguito all’attacco che ieri sera un drone turco ha lanciato contro un veicolo militare iracheno nella provincia di Erbil, uccidendo due alti ufficiali e un soldato. Lo riferisce l’emittente televisiva di proprietà saudita “Al Arabiya”. Nel pomeriggio il portavoce delle Forze armate dell’Iraq, Yahya Rasul al Zubaidi, ha dichiarato all’emittente che la sovranità del paese rappresenta una “linea rossa” e che l’esercito può reagire “in molti modi” agli attacchi della Turchia, rispondendo così a una domanda sulla possibilità di un’opzione militare. L’uccisione degli ufficiali iracheni, risultato “non intenzionale” di un’operazione rivendicata dalla Difesa turca contro i gruppi armati del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), ha già suscitato dure reazioni da parte del governo di Baghdad, che oltre a cancellare la visita prevista per domani del ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha convocato l’ambasciatore di Turchia per consegnargli una “lettera di proteste”. (Res)