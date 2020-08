Inps: M5s, Salvini attacca Tridico per non parlare dei guai della Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse di Salvini al presidente dell'Inps Pasquale Tridico sono l'ennesima giravolta del leader leghista, che come al solito cerca di distogliere l'attenzione dai problemi che riguardano il suo partito. Così in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Lavoro alla Camera. “Invece di preoccuparsi della vergognosa faccenda cosiddetta scandalo bonus, che riguarda anche i suoi deputati, Salvini preferisce attaccare la categoria dei commercialisti e il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, addebitando a quest'ultimo ogni responsabilità sulla pubblicazione: ricordiamo che il presidente dell'Inps ha già ribadito la massima disponibilità nel riferire su quanto accaduto, proprio per fugare ogni dubbio sul suo operato”, scrivono i parlamentari. Davanti a dei deputati che richiedono immoralmente un bonus di 600 euro che il governo nel momento di massima emergenza ha stanziato tempestivamente a sostegno degli autonomi e delle partite Iva, proseguono, Matteo Salvini dovrebbe fare squadra con gli altri partiti per trovare i responsabili. “Invece ancora una volta il leader leghista non perde occasione di alimentare polemiche inverosimili e strumentali, forse solo per distogliere l'attenzione dai serissimi problemi che ormai riguardano la Lega", concludono. (Com)