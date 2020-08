Coronavirus: in Piemonte 42 contagi, in calo le terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte il bollettino giornaliero segnala il sorpasso dei contagi rispetto al numero di guariti. Rispetto a ieri i contagi segnano +42 mentre le guarigioni si fermano a +36. A questo si aggiunge anche l'aumento dei decessi. Sono due rispetto alla precedente rilevazione portano i morti a quota 4138. Migliora invece il dato sui ricoverati non in terapia intensiva, ora a quota 76 ovvero -9 rispetto a ieri. Analizzando nel dettaglio i nuovi casi Covid dei 42 segnalati 28 sono asintomatici e 17 importati. I tamponi diagnostici finora processati sono 527.588, di cui 289.695 risultati negativi. (Rin)