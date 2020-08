Coronavirus: Speranza, test per chi rientra da Spagna, Croazia, Malta e Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni dovranno effettuare i test sierologici per il Covid-19 per le persone che rientrano da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. E' quanto emerso dalla riunione odierna alla quale hanno partecipato il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia e i presidenti di Regione. Secondo quanto prevede la proposta di Speranza, ci sarebbe l'obbligo dei test per chi rientra dai paesi considerati a più alto rischio di contagio. (Rin)