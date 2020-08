Coronavirus: Codacons, bene misura per test su chi rientra da vacanze all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Codacons ha valutato positivamente la proposta del ministro della Salute Roberto Speranza relativa a test e tamponi da eseguire sui cittadini che rientrano dalle vacanze all’estero. “Già da giorni chiediamo di adottare misure per far fronte all’impennata di contagi da Covid-19 che si registra tra chi rientra da viaggi all’estero: per rendere davvero efficace il provvedimento è però indispensabile eseguire test e tamponi direttamente all’interno degli aeroporti al momento degli sbarchi dei passeggeri, ed estendere i controlli alla totalità dei rientri indipendentemente dal paese da cui si proviene”, ha commentato il presidente Carlo Rienzi. Solo così, ha aggiunto, sarà possibile evitare focolai e limitare la diffusione del virus nel nostro paese, disponendo la quarantena immediata per chi risulta positivo. (Com)