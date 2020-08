Regno Unito: polizia, tre morti e sei feriti nel deragliamento in Scozia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono morte e sei sono rimaste ferite dopo il deragliamento del treno passeggeri a Stonehaven, in Scozia, questa mattina. Lo ha riferito la polizia britannica per il settore dei trasporti. Secondo quanto confermato dalla polizia in conferenza stampa, il macchinista che guidava il treno è una delle tre vittime. Il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps intanto ha fatto sapere si recherà domani in visita nel luogo dell'incidente. "Sarò là domani per comprendere la situazione e per offrire ogni possibile assistenza", ha dichiarato parlando all'emittente "Bbc". Il ministro ha sottolineato le condizioni meteorologiche "estreme" nelle ore precedenti l'incidente "causato da una frana" e ha annunciato di aver convocato una riunione d'emergenza. "Sappiamo che i deragliamenti, fortunatamente, sono molto rari. Bisogna risalire al 2007 per vedere perdite di vita in questo modo", ha affermato Shapps. Secondo quanto spiegato dal ministro dei Trasporti britannico, i soccorritori stanno lavorando in “condizioni estreme” e c’è molta “preoccupazione possibili smottamenti” del terreno. (segue) (Rel)