Uganda: ex generale dell'esercito Tumukunde si candida alla presidenza

- L'ex generale dell'esercito dell'Uganda Henry Tumukunde correrà come candidato indipendente alle elezioni presidenziali del 2021. Lo ha annunciato su Twitter, proponendo come slogan "un nuovo Uganda, Kisokoba", espressione che in ugandese significa "è possibile". Tumukunde aveva già detto in precedenza che avrebbe ufficializzato la sua candidatura in occasione delle celebrazioni per la Giornata mondiale della Gioventù, che ricorre oggi, per "dare speranza alle future generazioni". Presentando la sua candidatura alla presidenza, Tumukunde si aggiunge alla fascia degli oppositori del presidente Yoweri Museveni, che correrà per un sesto mandato. Il più noto personaggio di opposizione in corsa rimane il deputato e pop star Robert Kyagulanyi, meglio conosciuto come Bobi Wine, che ha ufficializzato la sua candidatura lo scorso 24 luglio. "A nome del popolo dell'Uganda, ti sfido (Yoweri Museveni) in un'elezione libera ed equa nel 2021", aveva dichiarato davanti Bobi Wine in occasione della riunione del suo movimento Potere al popolo, tenuta a Kampala. Le elezioni presidenziali nel paese si terranno tra il 10 gennaio e l'8 febbraio 2021 (segue) (Res)