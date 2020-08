Energia: Tunisia, a fine giugno in calo domanda di petrolio e gas naturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra fine 2019 e fine 2020 hanno registrato perdite anche il consumo di Gpl, in diminuzione del 3 per cento, e di coke da petrolio, in calo del 27 per cento. Il coke è utilizzato esclusivamente dai cementifici, che hanno interrotto le attività dopo l’inizio della quarantena per poi riprenderle gradualmente a partire dall’ultima settimana di aprile. In questi mesi è calato anche il consumo di carburanti per aerei, che ha registrato una diminuzione del 62 per cento, dell’82 per cento nel solo mese di giugno, a causa del rallentamento del settore del trasporto aereo, duramente colpito dall’epidemia di coronavirus. Una leggera inversione di tendenza si è registrata nel corso del mese di giugno 2020, dove i consumi di prodotto petroliferi sono aumentati dello 0,3 per cento rispetto a giugno 2019 grazie soprattutto alla crescita delle vendite di carburanti per il trasporto su strada, cioè di benzina nella misura del 9 per cento e di gasolio nella misura del 13 per cento. Anche la domanda di gas naturale ha registrato fra primo semestre 2019 e 2020 una diminuzione complessiva del 6 per cento, raggiungendo il volume di 2.239 ktep. La domanda per la produzione di elettricità è calata solo dello 0,1 per cento, quella per il consumo finale è invece diminuita del 21 per cento. (Tut)