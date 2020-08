Campania: Anas, completati i lavori svincolo autostradale Angri e collegamento strada statale 268 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda ha inoltre reso noto che "la piena funzionalità dello svincolo sarà possibile solo dopo la messa in funzione degli impianti di automazione del casello per il pedaggio a seguito dell’espletamento di alcune procedure previste in materia dal competente Ministero e dalla società Autostrade Meridionali. Dopo questa ultima fase sarà consentito il transito sull’intera tratta di Ss268 dal km 0,000 (comune di Cercola) ed il km 31,000 (comune di Angri e Sant’Antonio Abate) e completando quindi la rete di collegamenti con le autostrade A1, A16, A30". Infine i numeri dell'intervento: "L’importo complessivo dell’investimento è pari 52 milioni di euro, per la realizzazione dell’intero svincolo di Angri, per la quale sono già stati progettati e realizzati lo svincolo stesso, il piazzale del casello di esazione per l’autostrada A3 e la bretella che mette in collegamento il tratto terminale della SS268 “del Vesuvio” con alcune viabilità comunali del salernitano". (Ren)