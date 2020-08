Coronavirus: aumentano i contagi, 481 da ieri, dieci i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a salire in Italia il numero dei contagiati da coronavirus. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 481, in aumento rispetto ai 412 di ieri. Il totale dei positivi dall'inizio della pandemia tocca così quota 251.713. La Lombardia è la regione dove si registra il più alto numero di casi (102). Seguono il Veneto (60) e il Piemonte (42). Nessun nuovo contagio è stato rilevato nella provincia autonoma di Trento, in Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Aumenta anche il numero delle vittime. Nelle ultime 24 ore sono state dieci mentre ieri erano state quattro. Gli attualmente positivi sono 13.791. Calano invece i ricoverati con sintomi: sono 779, ovvero 22 in meno rispetto a ieri. Salgono i ricoverati nelle terapie intensive, che al momento sono 53 (4 in più rispetto a ieri). Il totale dei dimessi/guariti è 202.697 (+236), mentre in isolamento domiciliare si trovano 12.959 persone (+248).(Rin)