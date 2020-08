Scuola: oltre 64 mila domande di partecipazione per il concorso straordinario per la secondaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni per le quali sono state presentate più domande sono la Lombardia (12.385), la Toscana (5.923) e l’Emilia Romagna (5.824). Rispetto alla distribuzione sul territorio nazionale, il 41,05 per cento delle candidate e dei candidati proviene dal Nord, il 39,18 per cento dal Sud e dalle Isole, il 19,76 per cento dal Centro, lo 0,01 per cento dall’Estero. Analizzando la provenienza regionale delle candidate e dei candidati, il maggior numero proviene dalla Lombardia (9.347, pari al 14,5 per cento), dalla Campania (7.382, pari all’11,4 per cento), dalla Sicilia (5.607, pari all’8,7 per cento). (Rin)