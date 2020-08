Myanmar: candidato Rohingya estromesso dalle prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdul Rasheed, esponente del Partito della democrazia e dei diritti umani e membro della comunità musulmana Rohingya, è stato estromesso dalla competizione per le prossime elezioni politiche in Myanmar. Lo rende noto l’organizzazione regionale per i diritti umani Fortify Rights, secondo cui Rasheed, 58 anni, è uno dei circa dieci candidati che i tre partiti a maggioranza Rohingya del Myanmar speravano di presentare alle elezioni generali del prossimo 8 novembre. Tuttavia, la candidatura è stata respinta dalla commissione elettorale distrettuale di Sittwe, capitale dello Stato del Rakhine. I commissari hanno giustificato la propria decisione osservando come i genitori di Rasheed non fossero cittadini del Myanmar al momento della sua nascita, sebbene il politico affermi di aver presentato prove secondo le quali i suoi genitori e i suoi nonni avevano ottenuto la cittadinanza già nel 1957, quattro anni prima della sua nascita. (segue) (Res)