Myanmar: candidato Rohingya estromesso dalle prossime elezioni (2)

- Rasheed ha fatto sapere che presenterà appello contro la decisione, che “non è in linea con la legge” e che dimostra come le autorità vogliano mantenere il più basso possibile il numero di Rohingya in parlamento. “Questa decisione è discriminatoria e non estranea al genocidio dei Rohingya in corso”, ha dichiarato Matthew Smith del gruppo Fortify Rights. Nel 2017 le autorità di Naypyidaw hanno lanciato un’operazione militare contro la comunità Rohingya che ha provocato la fuga dal Paese di 750 mila persone e spinto le Nazioni Unite ad aprire un’indagine per genocidio. Il governo del Myanmar, da parte sua, ha sempre giustificato l’intervento affermando che esso era diretto contro terroristi. Al momento nel Paese si trovano circa 600 mila Rohingya, molti dei quali tuttavia non hanno cittadinanza, né diritto di voto. (Res)