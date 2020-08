Raggi: domani su Rousseau via a voto per ricandidatura sindaca, De Santis (M5s), voto si

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 12 sulla piattaforma Rousseau del M5s si aprirà la votazione per la ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma. Lo scrive su Facebook l'assessore al Personale del Comune di Roma Antonio De Santis (M5s), che commenta "Io voto 'si' per Virginia. Dobbiamo completare l'opera che stiamo realizzando. 'Io non voglio lasciare apparecchiata la tavola per far mangiare quelli di prima' ", conclude l'assessore con hashtag "daje Raggi2021". (Com)