Ferrarini: Centemero (Lega), bene cordata per salvataggio

- La notizia del concordato depositato da Intesa Sanpaolo e Unicredit per il salvataggio della Ferrarini spa è "un segnale positivo che contrasta la desertificazione economia a cui stiamo assistendo". Lo afferma Giulio Centemero, capogruppo della Lega in commissione Finanze. "Positiva la risposta dei due istituti - aggiunge -. La proposta va nel giusto senso e si propone dunque di aiutare un'impresa storica come la Ferrarini che rappresenta il nostro Paese così come il made in Italy che da anni sosteniamo come marchio di garanzia e qualità. Questo è un atto di responsabilità che arriva dove il Governo è assente sia per capacità programmatica che economica".(com)